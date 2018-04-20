Sağlıkta ‘yerli cihaz’ üretimi için hamle

Demircan, “Yerlileştirme çalışmaları son aşamada, yakında büyük cihazların yerli ortaklarla birlikte üretilmesi için gerekli ihaleler yapılacak. 2 yıldır çalışılan bir konu. Bunu üreten firmaların Türkiye’de yerli ortak bularak bu cihazları üretmeleri üretime katılmaları, belli bir oranda yerliliği sağlanmaları ve teknoloji transferi taahhüt etmeleri karşılığında bu firmalara Türkiye’de üretme imkânı verilecek. Firmalar yerli ortaklar bulduktan sonra ihaleye girecek, görüşüyorlar Türk firmalarıyla” dedi. Söz konusu cihazların Türkiye’deki üretimiyle maliyetlerin düşmesi, cari açığın azalması, teknoloji transferinin sağlanması hedefleniyor.

AŞI UYARISI

Demircan, TBMM’deki özel sohbetinde çocuklarına aşı vurulmasını reddeden binlerce aileyi uyararak, “Aşı sağlık için temel bir korunma yöntemidir. Bizim koruyucu sağlık hizmetlerimizde aşıyla ilgili geçmişe ait çok büyük başarılarımız var. Aşılama noktasında milletimizi bulaşıcı hastalıklardan koruma hususunda fevkalade iyi sonuçlar aldık. Sadece kendi çocuklarını değil, diğer çocukları da riske atmış oluyorlar. Tekrar ediyorum aşıya karşı olmak sağlığa karşı olmaktır. Aşılarımızla ilgili en ufak riskimiz, şüphemiz yok” dedi.

YABANCILARA ŞART

Demircan, sağlık cihazlarının yerlileştirilmesi konusunda ise önemli bir çıkış yaparak yabancı şirketlerin Türkiye’de satış yapabilmesi için belli şartlar getirildiğini belirterek, “Biz, bu cihazları alıyoruz, istiyoruz ki Türkiye’de üretilsin ve giderek teknoloji transferi gerçekleşsin” dedi.

Demircan, Maliye, Kalkınma, Sanayi ve Sağlık bakanlıklarının müsteşarlarından oluşan Sağlıkta Yenileşme Komisyonu oluşturulduğunu anımsatırken, yabancı firmaların Türkiye’deki üretimini bu komisyonun değerlendirerek karara bağlayacağını ifade etti.

Demircan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ASELSAN arasında teknolojiyi Türkiye’ye getirme ve takip etme konusunda bir protokol imzalandığını kaydetti.

SAĞLIĞA 5. BÖLGE TEŞVİKİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, süper teşviklerde sağlık projelerinin de bulunduğunu, bunun nasıl bir etki yaratacağının sorulması üzerine, “Türkiye sağlıkla ilgili her türlü üretimi destekliyor, teşvik kapsamında sağlık sektörü. Türkiye’nin neresinde yaparsanız yapın yatırımı 5. bölge teşvikleri alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de tıbbi cihaz pazarı 2.6 milyar dolar seviyesinde. Pazarın yüzde 85.1’i ithalatla gerçekleşiyor.

MR’DE BİRİNCİ

Manyetik rezonans görüntülemenin kısa ismi olan MR (emar) cihazlarının ortalama maliyeti 3 milyon TL’yi buluyor. Türkiye, MR çekiminde dünya lideri.

Bin kişiye 143 emar’la ilk sırayı alan Türkiye’de, çekim fiyatları da büyük paralar tutuyor. Devlet hastanelerinde 70 ila 100 TL arasında olan emar çekim fiyatları özel hastananelerde 400-450 TL’den başlıyor.