Sağlıklı bir hayat için...

Süt, yoğurt, peynir, et gibi yiyeceklerin az yağlı veya yağsız olanlarını satın alın.

Sıvı yağlardan zeytinyağını tercih edin. Mümkünse soğuk sızma olsun.

Halis tereyağından ve baldan gelen sağlığı ıskalamayın.



Kan basıncınız (tansiyon) normal olsa da tuzlu yiyeceklerden uzak durun.

Çay, kahve, nescafe gibi içeceklerinize tatlandırıcı kullanın. Ancak günde 5-6 adeti geçmesin. Keşke hiç şeker kullanmasanız ne iyi..

Yemeklerinizi hızlı ve büyük lokmalar halinde yemekten, az çiğnemekten kaçının.

Yemek yerken televizyon izlemek ya da kitap okumak gibi aktivitelerden kaçının.

Her öğün domates, maydanoz, roka, tere ve salatalık tüketin.. Kahvaltıda veya ara öğünlerde leblebi gibi zeytin yemelisiniz.

Sebzeleri daha az yağ ile pişirin ve daha fazla sebze tüketin.. Meyveleri mümkün olduğunca kabuğu ile tüketin..

Yemek saatlerinize çok dikkat edin..

Uykunuzu düzene sokun. Düzenli ve iyi uyku kilo kontrolü üzerinde çok etkilidir.