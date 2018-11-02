0553 313 94 23
impression

Sağlıklı bir hayat için...

Sağlıklı bir hayat için fazla zahmete girmek gerekmiyor.

02 Kasım 2018 Cuma 17:52
Sağlıklı bir hayat için...

Süt, yoğurt, peynir, et gibi yiyeceklerin az yağlı veya yağsız olanlarını satın alın.

Sıvı yağlardan zeytinyağını tercih edin. Mümkünse soğuk sızma olsun.

Halis tereyağından ve baldan gelen sağlığı ıskalamayın.

Kan basıncınız (tansiyon) normal olsa da tuzlu yiyeceklerden uzak durun.

Çay, kahve, nescafe gibi içeceklerinize tatlandırıcı kullanın. Ancak günde 5-6 adeti geçmesin. Keşke hiç şeker kullanmasanız ne iyi..

Yemeklerinizi hızlı ve büyük lokmalar halinde yemekten, az çiğnemekten kaçının.

Yemek yerken televizyon izlemek ya da kitap okumak gibi aktivitelerden kaçının.

Her öğün domates, maydanoz, roka, tere ve salatalık tüketin.. Kahvaltıda veya ara öğünlerde leblebi gibi zeytin yemelisiniz.

Sebzeleri daha az yağ ile pişirin ve daha fazla sebze tüketin.. Meyveleri mümkün olduğunca kabuğu ile tüketin..

Yemek saatlerinize çok dikkat edin..

Uykunuzu düzene sokun. Düzenli ve iyi uyku kilo kontrolü üzerinde çok etkilidir.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 17:52
  1. sağlıklı hayat için yapılması gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eren Erdem davasında flaş gelişme!
    1. Eren Erdem davasında flaş gelişme!
    2. Bakan Dönmez'den yaptırım açıklaması:..
    3. Özel günlerde bunlardan uzak durun
    4. VAR'dan sonra büyük yenilik! Kural..
    5. İlaçlısını yiyor, ilaç arıyoruz!
    6. Yerleri nasıl siliyorsunuz?
    7. Ahmet Kekeç'ten Mansur Yavaş'a soru..
    8. Sağlıklı bir hayat için...
    9. Yağ lekesi nasıl geçer?
    10. Çek karşılıksız çıktı! Beşiktaş'ı dava..
    11. ABD İran'a yaptırımları yeniden geliyor
    12. Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova..
    13. Türkiye'de bir ilk! TÜBİTAK tarafından..
    14. 'Kadınlar konusunda önemli noktalara..
    15. Vali Yakup Canbolat, Konya'dan..
    16. Isparta'da kayalıklardan düşen yaşlı..
    17. Etiyopya'dan 'vize' hamlesi!
    18. Derbi için Fenerbahçeli taraftarlar..
    19. Alanyaspor'dan Beşiktaş'a dava açıldı
    20. Giresun'da korkunç olay! Kız..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’