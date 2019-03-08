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Sağlık muhabiri Doğan, hemşire anılarını kaleme aldı

Sağlık Muhabiri Erkan Doğan tarafından kaleme alınan fantastik roman "Demir Şırınga" raflardaki yerini aldı.

08 Mart 2019 Cuma 13:30
Sağlık muhabiri Doğan, hemşire anılarını kaleme aldı

Sağlık Muhabiri Erkan Doğan tarafından kaleme alınan fantastik roman "Demir Şırınga" raflardaki yerini aldı. Bir hemşirenin ilk görev yerinde karşılaştığı olaylar üzerine kurgulanan romanın yazarı Doğan, kitabının sağlık okur yazarlığı ve tıpta etik kavramının gelişmesinde önemli katkı sağlayacağını söyledi.


Hemşirelik fakültesinden yeni mezun olan ve ilk olarak bir üniversite hastanesinde göreve başlayan Neslihan Hemşire’nin yaşadıklarını konu eden "Demir Şırınga" isimli kitap, Cenevre Yayınları tarafından yayımlandı. Türkiye’de ilk defa sağlık kategorisine özel bir sağlık haber ajansını (Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) kuran Erkan Doğan, yazılan Demir Şırınga’nın sağlık alanında bir boşluğu dolduracağına inandığını belirterek, "Neslihan Hemşire’nin hastanede karşılaştığı olayları, doktorlarla yaşadığı etik çatışmayı konu alan kitabın; hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri tarafından ilgiyle ve merakla okunacağını düşünüyorum; çünkü hem hastalar hem de hekim ve hekim dışı sağlık profesyonelleri romanda kendilerine ait bir bölüm bulacaklar" dedi.


Kitabı etik çalışan tüm hekim ve sağlık profesyonellerine armağan ettiğini belirten Doğan, "Bu roman Sağlık Bakanlığımız ve sağlık iş kolundaki sendikaların üzerinde hassasiyetle durduğu sağlık okuryazarlığı kavramının gelişmesi, anlaşılması açısından da önemli bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum. Romanı okuyan hastalar, sağlık hizmetinin sunumu ve o hizmetten nasıl faydalanılması gerektiği noktasında önemli bilgiler edineceklerdir" diye konuştu.


Fantastik romanda hastanede geçen farklı ve çarpıcı olaylara yer veren Doğan’ın en çarpıcı bölümlerinden birini de, bir plastik cerrah tarafından hastaların kendi teknesinde ameliyat edilmesi konusu oluşturuyor. Neslihan Hemşire ile teknede ameliyatlarını gerçekleştiren cerrah arasındaki diyaloğun herkes tarafından okunması gerektiğine dikkat çeken Doğan, romanın; tıp fakülteleri, hemşirelik fakülteleri, sağlık meslek yüksek okulları öğrencileri tarafından da beğeniyle karşılayacağına inandığını ifade etti.



Erkan Doğan kimdir?


1978 yılında İstanbul’da doğdu. Ardından İzmir’e yerleşen Erkan Doğan, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo TV Sinema Yayıncılığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Isparta Haber Gazetesi’nde kısa bir süre görev yaptı. SKY TV ve Haber Ekspers Gazetesi’nde görev aldı. Yeni Asır Gazetesi’nde göreve başlayan Doğan, Yeni Asır TV’de Sağlık Arenası programını hazırlayıp, sundu. İzmir’de 2010 yılında Sağlık ve Eğitim Muhabirleri ve Danışmanları Derneği (SEMDER) kuruluşunda aktif olarak yer aldı. Türkiye’nin ilk Sağlık Haber Ajansı’nı kuran Doğan, 15 yıldır aktif olarak sağlık haberciliği üzerine çalışmalar yürütüyor. 2015 yılında Erkan Doğan Danışmanlık Ajansı’nı kurarak medya danışmanlığı sektörüne adım attı. Doğan, sosyal sorumluluk kapsamında Türkiye’de sağlık okur yazarlığını geliştirmek, bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla kurulan düşünce kuruluşunun (Think Tank) kurucu başkanlığı görevini üstlendi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:30
  1. doğa
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