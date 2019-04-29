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Sağlık çalışanlarına şiddete hayır günü

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi “Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne, toplumun ve kamunun tüm dinamiklerini seferber ederek geçmenin mümkün olduğuna inanıyoruz ve herkesi bu konuda ortak tavır almaya davet ediyoruz” dedi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:11
Sağlık çalışanlarına şiddete hayır günü

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi “Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne, toplumun ve kamunun tüm dinamiklerini seferber ederek geçmenin mümkün olduğuna inanıyoruz ve herkesi bu konuda ortak tavır almaya davet ediyoruz” dedi.


Türkiye’de kamu ve özel sektörde 1 milyondan fazla sağlık çalışanın vatandaşların sağlığı, mutluluğu ve yaşam kalitesini arttırmak için gece gündüz gayret gösterdiklerini belirterek “Sağlık çalışanları görevlerini yaparken mesleki gereklilik, yasal ve vicdani sorumluluklarının yanında, insanı her şeyin önünde tutan temel ahlaki anlayışla hareket etmektedirler. Nihayetinde her sağlık çalışanı, hastanın amacının sağlığına kavuşmak olduğunu bilir ve hastadan da bunu yapacak olan kişinin sağlık çalışanları olduğunu unutmamasını bekler. Dolayısıyla hastaların veyahut yakınlarının, sağlık çalışanlarına karşı her hal ve şartta empati, hoşgörü ve iyi niyetli yaklaşım içinde davranış göstermeleri, genel beklenti olmasının ötesinde, ahlaki bir zorunluluktur. Buna rağmen öteden beri tanık olduğumuz ancak son dönemde artış gösteren sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları bizler gibi toplumumuzun tüm fertlerini derinden etkilemekte, üzmektedir. Üzüntümüzü daha da artıran ana faktör ise şiddet olaylarının faillerinin genelde hasta ya da hasta yakınları olmasıdır. Öyle ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bazen ölümle sonuçlandığı bile olmaktadır. Büyük bir uzmanlık ve vicdani sorumluluk ile kendisine ya da sevdiklerine şifa sunmaya çalışan insanlara şiddet göstermek kabul edilecek bir durum değildir. Şiddetin mazereti olmadığı gibi küçüğü büyüğü, hafifi ağırı da olamaz; şiddet şiddettir kınanmayı, üzerine gitmeyi ve yapanın yanına kar bırakmamayı gerektirir. Bunun için de başta kamu olmak üzere toplumumuzun tüm fertlerine büyük görevler düşmektedir. Susmak, sessiz kalmak, görmezden gelmek, önemsememek bir anlamda şiddeti onaylamak anlamı taşıyacaktır ki bu durum geleceğimiz açısından çok daha büyük sorun demektir. Şiddetle mücadele, yasal ve kurumsal mekanizmalardan önce, ahlaki ve vicdani zeminlerde kendine yer bulmalıdır; sağlık çalışanının her şeyden önce insan olduğu, can taşıdığı, onur ve izzet sahibi olduğu asla ve kata unutulmamalıdır”dedi.



Şiddet kültürünün yaygınlaşması


Sağlıkta şiddet, şiddet uygulanan sağlık çalışanını doğrudan etkilediği gibi tüm vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini de etkilediğini savunan Başkan Erzi “Bir hekimin veya sağlık çalışanının, ’şiddet görürüm’ korku ve endişesiyle hareket etmesinden daha kötü bir durum olamaz. Maalesef zaman zaman yaşanan trajik şiddet olayları, sağlık çalışanlarını bu psikolojik ortama sürüklemektedir. Yapılan araştırmalar, sağlık çalışanlarına şiddetin istisna olmadığını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bugün ülkemizde sağlık çalışanlarının yüzde 86,8’i sözel, psikolojik ya da fiziki şiddete maruz kaldığını ifade etmektedir. Acil servis çalışanları arasında bu oran çok daha yüksektir; görevini yaparken şiddetle karşı karşıya gelme endişesi taşıyan acil servis çalışanlarının oranı yüzde 97,4’tür. Tablo endişe verici boyutu çoktan geçmiştir ve bir an önce bunun önüne geçilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl bu hususta önemli bir kanuni düzenleme olmuş ancak şiddet sağlık hizmetlerinin görüldüğü yerlerde kol gezmeye devam etmektedir. Güvensiz, şiddet baskısı ve tehdidin olduğu bir iş ortamını oluşturmaya kimsenin hakkı yoktur. Elbette sağlık çalışanlarına şiddet, sadece ülkemizde yaşanan bir durum da değildir.Tüm dünyada sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Şiddet kültürünün yaygınlaşmasının bütün toplumun huzur ve güvenliğini tehdit ettiği açıktır. Şiddetin önlenmesi ya da minimize edilmesi, iletişim ve empati kültürünün geliştirilmesi hususunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne, toplumun ve kamunun tüm dinamiklerini seferber ederek geçmenin mümkün olduğuna inanıyoruz ve herkesi bu konuda ortak tavır almaya davet ediyoruz”şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:11
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