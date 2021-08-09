Türkiye hem koronavirüs hem de orman yangınlarıyla aynı anda savaşıyor. Antalya’da çıkan yangınlar sebebiyle Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu sağlık çalışanların izinleriyle ilgili açıklama yaptı. İşte merak edilen haberin devamı…

Sağlık çalışanların izinleri durduruldu mu?

Yangın bölgesinde 10 gün süren söndürme mücadelesinin yanı sıra bir taraftan da koronavirüs salgını tehlikesi yaşanıyor. Bölgede İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hem PCR test hem de yangından etkilenen mahallelerde, randevusu olup gidemeyen ve sırası gelenlerin ikinci veya üçüncü doz aşıları, mahalleleri dolaşan sağlık ekipleri tarafından yapılıyor. Bu yoğunluk nedeniyle Antalya Valiliği'ne bağlı İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan iki maddelik yeni karara göre, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin (şu anki izni dahil) iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verildi. Kurul, kararın süresini de pandeminin seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzattı.