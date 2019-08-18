Sağlık çalışanları ayaklandı! Grev yayıldı, yönetim sessiz

Aylar boyunca Sarı Yelekliler'in eylemleriyle mücadele veren Fransa, şimdi de sağlık çalışanlarının greviyle karşı karşıya.

Haziran ayında fitili ateşlenen grevler, bugünlerde 478 devlet hastanesinin 216'sına yayılmış durumda.

Grevcilerin talepleri

Maaşlarına 300 Eurozam isteyen sağlık çalışanlarının ikinci talebi ise hastanelerdeki yatak kapasitesinin düşürülmesi oldu.

Çalışma şartlarının da kötü olduğunu savunan sağlık çalışanları, en az 10 bin kişinin daha işe alınması gerektiğini savunuyor.

"Hastalar sedyede bekliyor"

Annelise Guillot isimli bir hemşire, çalışma koşullarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Artık işimizi doğru şekilde yapamıyoruz. Her seferinden bizden daha fazlası bekleniyor. Bu da bizim için tehlikeli olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Hastaların güvenliği konusunda endişelendiğini söyleyen Eleonor isimli hemşire ise, “Tek bir hemşire 20 hastayla ilgilenmek zorunda kalıyor. Yatak olmadığı için bazı hastalar saatlerce sedyede bekliyor” dedi.

Macron sessiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sağlık çalışanlarının talepleri karşısında sessizliğini koruyor.