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Gündem Sağlık çalışanına "Beni niye temaslı yazdın?" dayağı
Gündem

Sağlık çalışanına "Beni niye temaslı yazdın?" dayağı

Kahramanmaraş'ta “Beni neden temaslı yazdın” diyen bir kişi, Afşin Devlet Hastanesi Kovid-19 servis sorumlusunu darp etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 22:51:00 -
Sağlık çalışanına "Beni niye temaslı yazdın?" dayağı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde skandal bir olay yaşandı.

“Beni neden temaslı yazdın” diyen bir şahıs, Afşin Devlet Hastanesi Kovid-19 servis sorumlusunu darp etti.

Olay, akşam saatlerinde Afşin ilçe merkezi Beyceğiz Mahallesinde bulunan Afşin Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Kovid-19 servisi sorumlusu Bayram Kır, kendisini temaslı olarak kaydettiği gerekçesi ile bir şahıs tarafından darp edildi.

Darp edilen Kır, Kovidli olduğunu beyan eden kişiyi ekiplere bildirerek ve kendisine temaslı olan kişiler ile ilgili yapılması gerekenleri, izolasyon kurallarını anlattığını, belirtiler olması halinde kendisinden numune alacaklarını söylediğini aktardı.

Şahsa, temaslı kaydı olduğunu, pozitif vakanın evine misafir olduğunu, yemek yediğini söylediğini anlatan sağlık çalışanı, kendisinin beyanı üzerine de işlem yaptığını, fakat şahsın kendisini temaslı olarak ilçe sağlık müdürlüğüne bildirmesini, kendisini şikayet anlamında algıladığını belirtti. Sağlık çalışanı, şikayet etmediğini, bu işten sorumlu olduğunu söylemesine rağmen şahıs tarafından darp edildiğini ifade etti.

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