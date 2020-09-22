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Aktüel Sağlık çalışanı annenin yaşadıkları kısa filme konu oldu
Aktüel

Sağlık çalışanı annenin yaşadıkları kısa filme konu oldu

Kayseri'de öğretmen Muhammed Mustafa Karagöz, "Anne" ismini verdiği kısa filmiyle salgın sürecinde sağlık çalışanı ailelerin yaşadıklarına dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:14:15 -
Sağlık çalışanı annenin yaşadıkları kısa filme konu oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir öğretmen, çektiği kısa filmle sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini anne ile minik kızı arasında geçen hikayeyle anlattı.

Benden eğitimi öğretmeni Muhammed Mustafa Karagöz, "Anne" ismini verdiği kısa film çalışmasıyla sağlık çalışanı annenin salgın dolayısıyla eve gelemeyişi ve kızının ona duygu özlemi konu alarak sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Sosyal medyada paylaşılan filmin sonunda annesini kaybeden minik kız, annesinin kendisine aldığı oyuncak ayının ağzına tutkal sürüp maske yapıştırarak maske kullanımının önemini vurguladı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapımını üstlendiği filmde, öğretmenler ve Karagöz'ün kızı Asya rol aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminin kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu belirterek, onların fedakarlıklarını hiç bir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 sürecinde verdikleri mücadeleye dikkat çekmek için kısa film projesini hayata geçirdiklerini aktaran Ekinci, "Bu süreçte sağlık çalışanlarından çok kayıplarımız da oldu. Onları her zaman minnetle saygıyla anacağız. Sağlık Bakanı'nın sağlık çalışanlarıyla ilgili bir mesajını görüp çok etkilenmiştik. Ar-Ge birimiz ile bu meseleyi bir kısa film haline dönüştürmeye karar verdik." dedi.

Filmin sağlık çalışanı anne ve kızı arasında yaşananları dramatik bir şekilde anlattığını, toplumdaki duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekinci, "Öğretmen arkadaşlarımız filmde rol aldılar. Sonu biraz trajik oldu ama dikkat çekmek istedik. Maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat çekmek istedik. Sağlık çalışanı annenin yaşadıklarını çocuğunun gözünden topluma göstermek istedik. Umarım faydalı olmuştur." ifadelerini kullandı.

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