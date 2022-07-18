Sağlık Bilimleri Üniversitesi sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesine bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.



BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaş ve üzeri olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS)’dan en az 60 (Altmış) puan almış olmak,

6. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

7. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

9. Medya ve İletişim Bölümü ön lisans mezunu olmak,

10. Bilgisayar İşletmeni (160 saat) sertifikasına sahip olmak,

11.Yükseköğretim kurumlarından alınmış olan Sağlık İletişimi sertifikasına sahip olmak,

12. Halkla ilişkiler ve tanıtım mesleği alanında en az 2 (iki) yıl çalışma deneyimine sahip olmak,

13. İstanbul’da ikamet ediyor olmak.

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