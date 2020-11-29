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Aktüel Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri tüm illere gönderildi
Aktüel

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri tüm illere gönderildi

Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberine göre hazırlanan broşürlerde, Kovid-19 tedavisinde "Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir" kullanımına ilişkin doz ve süre uyarıları yer aldı - Broşürlerde, erken başlanan ve doğru dozda alınan ilaçlarla devam edilen tedavinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü vurgulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:12:52 -
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri tüm illere gönderildi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından küresel ölümcül salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırlanan broşürler, 81 ile gönderildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberi uyarınca hazırlanan ve tüm illere gönderilen broşürlerde, "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna açıklık getirildi.

Broşürlerde, hem ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Kovid-19 olgularında hem de yatış endikasyonu olan Kovid-19 olgularında "Hidroksiklorokin ve-veya Favipiravirin" önerildiği, iki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerektiği hatırlatıldı, erken başlanan ve doğru dozda alınan ilaçlarla devam edilen tedavinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü vurgulandı.

- İlaçlar nasıl kullanılıyor?

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getirildi ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekildi.

Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerektiği, gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmadığı kaydedildi.

Hidroksiklorokinin ise sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması önerilen broşürde bu ilacın, kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmadığı hatırlatıldı.

Herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa hekime başvurulması gerektiğinin belirtildiği broşürler, vatandaşların aldıkları dozu işaretleyerek takip edebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlandı.

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