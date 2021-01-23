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Aktüel Sağlık Bakanlığından 'sahte kısa mesaj' uyarısı
Aktüel

Sağlık Bakanlığından 'sahte kısa mesaj' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen “Aşı sıranız geldi” içerikli sahte kısa mesajlara ilişkin uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:30:00 -
Sağlık Bakanlığından 'sahte kısa mesaj' uyarısı

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen aşı sıranız geldi içerikli sahte kısa mesaj ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcıların gönderdiği kısa mesajda yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Sağlık Bakanlığı vatandaşlara aşı sıranız geldi içerikli bir kısa mesaj göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız. Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak olan grupta olup olmadığınız kontrol edebilirsiniz. Aşı yapılacak olan grupta olup olmadığınızı kısa mesajla öğrenmek için 'AŞI' yazıp sırasıyla boşluk bırakarak TC Kimlik Numarası ve TC Kimlik Seri Numarasını son 4 hanesini yazıp 2023'e kısa mesaj gönderebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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