Sağlık Bakanlığı son dakika emekli doktor ataması: Sağlık Bakanlığı emekli doktor ataması ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı doktor atamaları: Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları da yayınlanan ilan sonrası merak edilmeye başlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmış olan ilana göre, Salık Bakanlığı kura tarihi itibariyle 65-72 yaş arası ve daha önce Sağlık Bakanlığı ya da bağlı kuruluşlarda çalışmış emekli tabip ve uzman tabipler için yeniden atama gerçekleştirecek. Yayımlanan ilanın ardından konu ile yakından ilgilenen vatandaşlar, emekli doktor ataması başvuru tarihinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı emekli doktor atamaları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre emekli doktor atamaları için başvuru tarihi 8-14 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura ile gerçekleştirilecek olan atamalarda, kura sonucu herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleşmiş olan doktorlar, kura sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile tekrar kuraya başvurulamayacak.

Başvuru değerlendirmeleri 24 Mart Perşembe günü PBS üzerinden açıklanacak. Başvuru itirazları da yine 24 Mart Perşembe gününden 25 Mart Cuma günü saat 18:00’e kadar PBS üzerinden gerçekleştirilebilecek. İtiraz sonuçları ise 30 Mart Çarşamba günü yine PBS üzerinden ilan edilecek. Kura çekimleri 31 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek olup, yeri ve saati Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar ise 15 Nisan Cuma günü saat 18:00’e kadar kabul edilecek.

Emekli doktor atama başvurusu nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı emekli doktor atama başvurusu nereden ve nasıl yapılacağı da sorgulanıyor. 8 Mart itibariyle başlayacak olan başvuruların nasıl yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek olan başvurular 14 Mart tarihinde sona erecek. Sağlık Bakanlığı doktor ataması için başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı emekli doktor başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı emekli doktor ataması başvuru şartları şu şekildedir:

2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların resmi kurumda alacakları Türk soylu olduklarını belirten belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekiyor.

Adaylar, PBS üzerinden açılacak olan münhal yerleri göz önünde bulundurarak en fazla 10 tercih yapabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirtmiş olan adaylar, tercihlerine yerleşmemiş olması durumunda boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurularını gerçekleştirip, başvurusunu iptal etmek isteyen adaylar, 15-28 Mart tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik olarak kura başvurularını iptal edebilecekler. Başvuru iptali durumunda yeniden başvuru yapılamayacak.

Yapılan başvuruların incelemelerinde uygun görülmemiş olan adaylar, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçecek şekilde, PBS üzerinden ilan edilecek. İtirazlar elektronik ortamda alınacak olup sonuçlar da yine PBS üzerinden ilan edilecek.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılan adayların yeniden atanmaları konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. maddesindeki süreler dikkate alınacak olup, bu durumda olan adaylardan kura son başvuru tarihi itibariyle engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olan adayların başvuruları kabul edilebilecek.