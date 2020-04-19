Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde korona virüs tedavisi gören bin 523 kişinin iyileştiğini ve bu sayılarla beraber toplam iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde korona virüs tedavisi gören bin 523 kişinin iyileştiğini ve bu sayılarla beraber toplam iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde korona virüs tedavisi gören bin 523 kişinin iyileştiğini ve bu sayılarla beraber toplam iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu bildirdi.