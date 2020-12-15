Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları merakla bekleniyordu. 12 bin sözleşmeli personel alımı için başlatılan süreç, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tamamlandı.

Toplamda 12 bin personel olmak üzere 7 bini hemşire, bin 700’ü ebe ve 2 bin 864’ü sağlık teknikeri olmak üzere; biyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, sağlık fizikçisi gibi pek çok alanda alımı yapılacak. Peki, yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 12 bin personel alımı sonuç sorgulama

12 bin sağlık çalışanı alımı için tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

KPSS-2020/14: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Aralık 2020 tarihinde 15.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.