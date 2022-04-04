Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi asıl ve yedek isim listesi:

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinen 10 bin işçi alımı gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce aday temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı branşlarında iş başvurularda bulundu. Başvurular 15 Mart-21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden yapıldı. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR sonuçları isim listesi yayınlandı mı? soruları da İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurularında bulunan adaylarca sorgulanıyor.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2022! Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek. Ancak sonuç tarihi ve kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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