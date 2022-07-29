Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda 27 bin sözleşmeli personel alacak? Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak. Sağlık sektöründe eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda 27 bin sözleşmeli personel alacak?

Elaman temininde güçlük çeken çeşitli birimlere 2022 yılı sonuna kadar 19 bin 694 uzman tabip, 7 bin 114 tabip, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 1 diş tabibi, 1 diyetisyen, 3 hemşire, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı şartları neler?

Başvuru şartları ve tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak mart ayında yapılan 10 bin personel alımı başvuru şartları şöyle açıklanmıştı;

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.