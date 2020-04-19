Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan testler sonucunda son 24 saat içinde 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini ve bu sayılarla beraber Türkiye genelindeki vaka sayısının 86 bin 306’ya yükseldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan testler sonucunda son 24 saat içinde 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini ve bu sayılarla beraber Türkiye genelindeki vaka sayısının 86 bin 306’ya yükseldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan testler sonucunda son 24 saat içinde 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini ve bu sayılarla beraber Türkiye genelindeki vaka sayısının 86 bin 306’ya yükseldiğini bildirdi.