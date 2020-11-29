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Aktüel Sağlık Bakanlığı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu
Aktüel

Sağlık Bakanlığı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu, Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? gibi sorular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 12 bin sağlık personeli alımı haberi sonrası merak edilmeye başlandı. ÖSYM’den de sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru tarihi açıklaması geldi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:39:00 -
Sağlık Bakanlığı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihi konusunda ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ÖSYM üzerinden KPSS puanı ile 7 bini hemşire, bin 700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal Çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için tercih tarihleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman yapılacak ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2020-KPSS Önlisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı alımları ÖSYM tercih kılavuzu için tıklayın

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