Sağlık Bakanlığı alımları son dakika: Bakan Koca duyurdu! 20 bin sağlık personeli alımları ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor." dedi.

10 bin sözleşmeli 10 bin işçi alımı ne zaman?

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor. Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak:

10 bin sözleşmeli sağlık personel alımı branş dağılımı

5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı hangi branşlarda olacak?

Ayrıcı temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI yapılacaktır.

Sağlık bakanlığı işçi alım başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun."