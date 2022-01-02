Sağlık Bakanlığı 16 bin sözleşmeli personel alımları ne zaman? Sağlık Bakanlığı alımları başladı mı?

Son dakika sağlık personeli atama haberleri: 2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 20 bin personel atamasından sonra şimdi de 16 bin yeni sağlık personeli almak için kolları sıvadı. Sağlık baanlığı sözleşmeli 16 bin personel alımı yapacağı açıklanır açıklanmaz, Sağlık Bakanlığı 16 bin sözleşmeli personel alımları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 16 bin sözleşmeli personel alımları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 16 bin sözleşmeli personel ataması branş dağılımı nedir? Sağlık Bakanlığı 16 bin sözleşmeli personel alımı hangi alanlarda olacak? soruları sorulmaya başlandı. İşte Sağlık Bakanlığı 16 bin sözleşmeli personel atamasına ilişkin haberin detayları.

Sağlık Bakanlığı 16 bin sözleşmeli personel alımı branş dağılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli uzman doktorlardan 8 bin 952'si yataklı tedavi merkezlerinde, 28'i ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak. Doktorların ise 5 bin 693'ü yataklı tedavi merkezlerinde, 879'u ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde, 215'i ise acil sağlık hizmetlerinde çalışacak. Salğık Bakanlığı alımlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuruların ne zaman yapılacağı, başvuru şartları ile hangi lilerde 16 bin sağlık personeli ataması yapılacağı da netleşmiş olacak.