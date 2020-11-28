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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama:

"Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:22:10 -
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.


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