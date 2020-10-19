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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan, "Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin" uyarısı
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan, "Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:58:49 -
Sağlık Bakanı Koca'dan, "Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin" uyarısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Koca, Twitter hesabından, "Doluysa binmeyin" başlığıyla, fazla yolcusu bulunan bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı.

İstanbul'da bazı dolmuş şoförlerinin, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetlerin artmaya başladığını belirten Bakan Koca, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

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