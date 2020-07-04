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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir."

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:14:29 -
Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir."
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