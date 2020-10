Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 89, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor." dedi.

Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlarken, özellikle riskli alanda çalışan sağlık çalışanlarına da grip aşısı yapılacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik aşı çalışmasının gelecek hafta başlayabileceğini belirten Koca, "Sağlık çalışanları içerisinde riskli olanlar, bahsedilen, tanımlanan maddeler içerisinde olan kişiler zaten ayrıca şu dönemde aşılanmış oluyor. Burada 6 madde var, 6 maddenin ilk ikisi sağlık çalışanıyla gebeler. Biz önümüzdeki dönem gelen partiyle birlikte sağlık çalışanlarımız ve 26. haftadan sonraki gebeleri de ilave etmiş olacağız. Diğer maddeler şu an işlenmiş durumda ve talebe göre de bunu genişletmiş olacağız." diye konuştu.

Koca, bağışıklık haritasını, 1,5 ay, en geç 2 ay içerisinde sürekli tekrarlamak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bununla ilgili geçen hafta başlandı ve sanırım gelecek hafta bağışıklık haritasıyla ilgili hane halkı tespit edilmişti. Oralarda yapılan test sonuçları sadece PCR değil, aynı zamanda antikor da elisa yöntemiyle bakılmış oluyor, hem taşıyıcılık hem bağışıklık, ikisi bir arada. Sanırım gelecek hafta bitmiş olur. O durumda da sonuçları hem genel hem de il bazında açıklamak mümkün olacak."

Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum." dedi.

- "Virüsün bulaştırıcılığı daha çok arttı"

İstanbul'da hangi ilçelerin daha riskli olduğuna ilişkin bir soru üzerine Koca, şunları kaydetti:

"İstanbul'da son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 89, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor. İlçelerde yüzde 29 ile yüzde 123 arası artış, son 1 haftalık artış hızından bahsediyorum, İstanbul'un da toplamı son 1 haftada yüzde 62 oldu. Türkiye'deki hasta sayısının, bugün de söyledim, yüzde 40'a yakın, yüzde 38-39 oranında İstanbul'da olduğunu söylemek istiyorum. 2 bin 305 hasta sayısı, ağır hasta sayısı ise yüzde 30 civarında. 1836'nın yüzde 30'u."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili bir değişiklik olmadığının bilindiğine değinirken, şöyle devam etti:

"Mutasyon daha çok bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15-20 dakika yakın mesafede bir arada olunduğunda bulaşan virüsün, artık daha kısa süreli bir arada olduğunuzda bulaşabilir özelliği söz konusu. Kafe veya restoranda bir araya gelindiğinde maskenin kısa süreli devredışı kalması bile o bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor. Son dönem, sadece İstanbul için söylemiyorum İstanbul için daha fazla, diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum, virüsün bulaştırıcılığı daha çok arttı. Bizim bu anlamda maskeye, mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeyi ısrarla söylüyoruz ama kalabalık ortamlardan da mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Özellikle bir araya gelmelerin, 6 veya 8 kişiden fazla olmamasına dikkat ediyor olmalıyız. Büyük kalabalıkların hele mesafenin korunamadığı büyük kalabalıkların ciddi risk olduğunu biliyoruz. Bulaştırıcılık eskiye göre daha hızlı bir bulaştırıcılığa dönmüş oldu."

HES uygulamasının uçuşlarla ilgili yaygınlaştırıldığını belirten Koca, "İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bu konuyla ilgili kararı almaya yetkili. Hem yurt dışı uçuşlar dahil olmak üzere yurt içi uçuşlar ve seyahatler, tren yolculuğu dahil, HES uygulamasının zorunluluğunu getirdik. Her geçen gün HES uygulamasını daha da yaygın hale getirme çabası içinde olacağız." diye konuştu.

Koca, "Bu dönemde İstanbul'un şartları gereği, 16,5 milyon vatandaşımızın tedbirlere hassasiyetle uymasını bekliyoruz. Hareketliliğimizi de en az 3'te 1 oranında azaltmamız gerekiyor çünkü en az 3 kişiye bulaştırıyoruz." dedi.

- "Bilim Kurulu'nun kademelendirmeyi devam ettirme noktasında bir yaklaşımı şu an yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasının vaka artışlarını ne yönde etkilediğine yönelik soruyu da şöyle yanıtladı:

"Okullarla ilgili şu an ciddi bir artışın olmadığını biliyoruz. Toplumun genelinden farklı bir artış oranının olmadığını söyleyebiliriz. Bu önemli günler salgının seyriyle birlikte diğer sınıfların ilave kademeli bir geçiş olması daha önce konuşulmuştu, bununla ilgili kademeli geçişin olup olmayacağını da önümüzdeki dönem salgının seyri belirleyecek. Ama şu an İstanbul özelinde baktığımızda yeni dönemde ilave bir sınıfın, kademelendirmenin şu an Bilim Kurulu'nun önerisinin olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar da açılan sınıflarla ilgili ortalamadan farklı bir pozitiflik oranı, vaka durumunun olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten bildiğiniz gibi tercihe bağlı ve 2+5 şekilde bir uygulamayla eğitim devam ediyor ve bazı sınıflarla ilgili bu. Ama önümüzdeki haftalar doğrusu bununla ilgili Bilim Kurulu'nun kademelendirmeyi devam ettirme noktasında bir yaklaşımı şu an yok."



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da toplantıda grip aşısı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

(Bitti)