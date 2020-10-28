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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için."

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:10:10 -
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için."
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