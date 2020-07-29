Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu tedbirlere uyulmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalı

Buruk geçen Ramazan Bayramı bize eski bayramları özletti. Kurban Bayramı'nı mevcut şartlardar ruhuna en uygun şekilde yaşamayı biliyoruz. Kurban Bayramı'nda, kurbanlık alışverişi belediyeler tarafından denetlenen yerlerden yapılmalı. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalı, pazarlık el sıkışarak yapılmamalı 65 yaş üstü ve hastalar hayvan satış alanında bulunmamalı.

Bayram ve cuma namazına seccade ile gidilmeli

Bayramın ilk günü Cuma gününe denk gelmektedir. Biri bayram ve diğeri cuma namazı olmak üzere 2 namaz cemaatle kılınacak.

Cemaatle kılınacak namazlarda şu tedbirlere uyulmalıdır

Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

Bu bayramda makbul olan yüz yüze ziyaret değildir, bayramlaşmalar telefon ile yapılmalıdır. El öpmeyi, el öptürmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.

Risk devam ediyor

Tedbir sonuçtur, gerilersek toparlaması büyük çaba istiyor. Vaka sayısını binin altına çekmemiz 33 günümüzü aldı. DSÖ'nün belirttiği gibi Eylül'de olacabilecek ikinci dalga başlangıç ekonomiler için risktir. Halkımız tedbirlere uyarak tüm alanlarda ülkemizin iyiliğine katkıda bulundu. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90'nın üzerindedir. Hastalarımızda kritik eşik olan zatürre oranını da sizlerle bundan böyle düzenli paylaşacağız.

Birinci dalga devam ediyor. İstanbul pik'ini tamamladı. Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor.

Çin ve Rusya ile ilgili aşı çalışmalarında irtibat halindeyiz.

65 yaş üstüne kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalara değinen Koca, "Bayram sonrası erken dönemde bunları kaldırma noktasında Bilim Kurulunun yaklaşımı var." dedi.

Ayrıntılar geliyor...