Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sistemli yalanları tek tek çürüttü! Şimdi utanacak mısınız bakalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili yanlış bilgilendirmeler yapıldığını belirterek, yurtdışına giden doktor sayısının düşük olduğunu vurguladı. Bakan Koca, Şehir Hastaneleri ve ilaç üretimi konusundaki gelişmeleri de paylaşarak Türkiye'nin sağlık altyapısındaki iyileştirmeleri anlattı. Koca’nın sözlerini köşesine taşıyan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin de “Sağlıklı rakamlar sistemli yalanlar” başlığını attığı yazısında, sosyal medyada Türkiye’nin sağlık sistemiyle ilgili dolaşan mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Şahin, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Yetkisiz olan kendince hürdür, her istediğini rahatlıkla söyleyebilir. Sorumluların ne söylediğine bakın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerle buluştuğu bilgilendirme toplantısına bu cümleyle başladı. Bakan kibar adam.. Aslında “Sosyal medyada doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşıyor. Dijital ortamlarda her okuduğunuza, duyduğunuza inanmayın. Sağlık konusunda organize bir şekilde yalan haber üretiliyor. Bilgi kirliliği var” demek istedi.

Bu siteminde haksız değil Sağlık Bakanı.. Bu ülkede rakamlar aksini söylediği halde birileri yıllardır “Doktorlar ülkeyi terk ediyor.. Şehir Hastanelerinde firmalara hasta garantisi veriliyor” yalanlarını gündemde tutmuyor mu? Alman DW, Euronews, BBC gibi Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ajanslar sürekli Türk Sağlık Sistemi üzerine yalan haber üreterek sağlık çalışanlarının ülkeyi terk ettiğini iddia etmiyor mu?

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İşin aslını Bakan Koca rakamlarla açıkladı: “2022’de Sağlık Bakanlığı’ndan iyi hal belgesi alarak yurtdışına giden hekim sayısı 450. Bunların 55’i geri döndü. 2023’te giden hekim sayısı 395. İyi hal belgesi alanların sadece üçte biri yurt dışına gidiyor. Gidenlerin bir kısmı da geri dönüyor.”

Neden? Çünkü Beyaz Reform işe yaradı. Hekimlerin maaş ve özlük haklarındaki iyileştirmeler kısa sürede olumlu sonuçlar verdi. Bırakın yurt dışına gidenleri özeldeki doktorlar da artık kamuda çalışmak istiyor.

(…) Sağlıkta en çok yalan haber yapılan başlıklardan biri de Şehir Hastaneleri.. Önce yeni başlayanlar için Şehir Hastanelerinde hasta garantisi olmadığını hatırlatalım, sonra da Bakan Koca’dan devam edelim..

“Dün hasta garantili hastaneler diye eleştirilirken bugün ‘Şehir hastanelerinde yatak bulamıyoruz, randevu alamıyoruz’ safhasına geldik. Şehir Hastanelerinin devlete yükü kalmamıştır. Bundan sonra da olmayacak. “

Şu an faaliyette olan 23 şehir hastanesi 34 bin yatak kapasitesine sahip. 12 Şehir Hastanesi’nin daha devreye girmesiyle yatak kapasitesi de 15 bin artacak. Vatandaş bu hastanelerde aldığı sağlık hizmetinden memnun. Öyle olmasa neden bütün iller Ankara’nın kapısını “Bize de Şehir Hastanesi yapın” diye çalsın? (…)”