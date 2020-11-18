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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:43:23 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"
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