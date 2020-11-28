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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:49:12 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi.

Bakan Koca, İstanbul'daki sağlık kurumlarının yöneticileriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirmede bulunduklarını, toplantıda pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerinin durumunu gözden geçirdiklerini belirtti.

İstanbul'da ağır hasta sayısında artış yaşandığını ve riskin devam ettiğini vurgulayan Koca, vatandaşlara, "Kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" uyarısında bulundu.


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