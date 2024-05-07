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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: MHRS'de yeni düzenleme!
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: MHRS'de yeni düzenleme!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 12:19:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: MHRS'de yeni düzenleme!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

 Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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