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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 8.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Gerçekleştirildi
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 8.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-05 12:41:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 8.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Gerçekleştirildi

oter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kura, adayların izleyebilmeleri için Bakanlığımız Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı, video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8.000 Sürekli İşçi Alım Kurasının Gerçekleştirildiği müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. 

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR tarafından isimleri bildirilen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl (8.000 asıl) ve aynı sayıda yedek adayı belirleyen noter kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Kuralar, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il için ayrı bir oturumda çekildi.

Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kura, adayların izleyebilmeleri için Bakanlığımız Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı, video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Kura sonuçları Bakanlığımız https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanmış olup, adaylar T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunu öğrenebilmektedir. Kurada yerleşenlerin atamasına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Hayırlı olsun."
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