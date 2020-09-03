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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Eylül tarihine ait koronavirüs verilerini paylaştı
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Eylül tarihine ait koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 3 Eylül tarihine ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:16:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Eylül tarihine ait koronavirüs verilerini paylaştı

Çin'in Wuhan eyaletinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de de etkisini gösteriyor.

Son günlerde artan koronavirüs pandemisi vakalarına karşı uzmanlar; vatandaşları temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Sağlık Bakanı Koca, 3 Eylül'ün bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan 3 Eylül tarihine ait koronavirüs verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Fahrettin Koca'nın paylaştığı son 24 saatin verilerine göre; ülkemizde 49 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Bu sayıyla birlikte Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 511'e yükseldi.

Verilere göre; son 1 günde vaka sayısı bin 642 olurken toplam vaka sayısı ise 274 bin 943 oldu.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan 3 Eylül tarihine ait koronavirüs tablosu:

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