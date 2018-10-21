Sağlığınızı tehlikeye atmayın



Etmeyin, gitmeyin; insan sağlığı yerindeyken “bana bi’şi olmaz” zannediyor; oysa yapıp ettiklerimizle farkına varmadan boğazımızdan geçen sinsice geçen “zararlılar” birgün bizi doktor ve hastane kapılarına sürüklüyor. Tamam kabul ediyoruz; tavsiyelerimiz birçok alışkanlığınıza ters geliyor, ağız tadınıza müdahale gibi oluyor ama, n’palım doğru söyleyen dokuz köyden kovulurmuş! Siz yazdıklarımızı hafızanızdan kovmayın.

Izgara yaparken eti balığı köfteyi yakmayın. Ayrıca harlı ateşe, kömür ve odun alevine tutmayın. Dumanda pişirmeyin.



Güneşte bekletilmiş ev yapımı domates veya biber salçası kullanın. Temel prensibi hatırlayın rafine, fabrikasyon ürünlerden sakınacaktık hani.. Koruyucu katkı ile raflara konan konserve salçalardan sağlığınıza hayır yok!

Trans yağ deyip duruyoruz

Aynı çerçevede mayonez veya ketçap gibi hazır soslara da elinizi uzatmayın. Hele minikleri uzak tutun, alıştırmayın. Evde yaptığınız mayonezi ise içinde trans yağlar oluşmadan 15 dakika içinde tüketmeniz gerekir. Buzdolabına kaldıracak olsanız dahi 15-20 dakikadan sonra mayonezinizde trans yağlar oluşacaktır. Trans yağların ne kadar zararlı olduğunu bir kere daha anlatmaya lüzum yok herhalde..

Tüm işlenmiş yiyecek ve gıdalardan uzak durulması şarttır. İşlenmiş bütün yiyeceklerde aşırı miktarda trans yağ ve gizli şeker, alışkanlık yapan früktoz bulunur.

Soğuk sızma zeytinyağı ile her türlü sebze ve bakliyat yemeği en sağlıklı şekilde pekalâ yapılabilir.

Evde erişte yapın. Arpa şehriye, tel şehriye ürünler katkılı işlenmiş gıda oldukları için çorbaya yemeğe pilava katmayın.



Fabrikasyon işleme tabi tutulmamış kuru nane, maydanoz, kekik, reyhan, fesleğen gibi otlar ve kuru kırmızıbiber, karabiber, kimyon, sumak benzeri baharatları yemeklerinize piştikten ve ateşten aldıktan sonra katın.

Taze balığın her türlüsü sağlıklıdır. Ancak teneke kutulardaki ve poşetlerdeki (fabrikasyon) konserve balıklar, ambalajlarındaki kanserojen maddelerden dolayı riskli hale dönüşmektedir.

Yani biz konserve yemeyecek miyiz, sorusu aklınıza geliyor olabilir. Eğer cam kavanozda, zeytinyağı ile az tuzlu evinizde kendiniz yapmışsanız, niçin olmasın..

Salatalarda da soğuk sıkım sızma zeytinyağı, üzüm çekirdeği yağı veya ketentohumu yağı, bol sirke ve limon kullanmanız çok iyi olur. İsterseniz, sarımsak da katın..

Limon ve sirke

Bu ikili besinleri hazmetmemizi yavaşlatır. Limonun glisemik indeksi düşüktür. Her vesile ile kullanın. Ancak her zaman taze sıkılmış olarak kullanılmalı. Sirkeniz de geleneksel usûlde fermente edilmiş olmalı. Limon suyu diye satılanların propagandası dışında limonla hiç alakası yoktur ve son derece zararlıdır.

Isıl işlem görmeden üretilmiş ketentohumu yağı ve balıkyağı (Omega-3), kan yağlarını düzenler, kanı sulandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır, kilo almayı önler, hipertansiyon ve depresyon gelişmesini engeller. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Ketentohumu da yiyeceklere azar azar eklenebilir. Kabızlığın giderilmesinde yararlıdır. Fazlası ishal yapabilir. Öğütülmüş olarak alınmamalıdır. Tane olarak alınıp, kullanmadan hemen önce öğütülüp tüketilebilir. Ancak okside olmasını önlemek için öğütüldükten sonra 15 dakika içinde tüketilmelidir. Susam da ketentohumu kadar faydalıdır. Arzu edildiğinde onun yerine kullanılabilir.