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Sağlığınız için bunlara dikkat edin!

Hastane kapılarına gitmek istemiyorsanız beslenmenize dikkat etmelisiniz.

04 Eylül 2018 Salı 20:04
Sağlığınız için bunlara dikkat edin!

Sağlık önlem alırsanız doktor, hastane kapısına düşmekten uzak kalır. Bunun için yediğinize içtiğinize özen göstermeniz şart. Nefsinize yenik düşmemeniz, reklamların pırıltısına, ağız sulandırmasına kapılmamak da.. Her reklamı yapılan iyi demek değildir. Dondurulmuş gıdalardan uzak durmalısınız. Fakat sebze ve meyvelerden her gün 5 öğün yememiz gerekir.

Dondurulmuş ürünlerden ve konserveden kaçının. Yanı sıra süt için. Sütten hoşlanmıyorsanız biraz meyve püresi veya suyu katın. Tabii, az yağlı süt içmelisiniz. Yine az yağlı peynirden bol yiyebilirsiniz.

Her gün iki porsiyon balık veya tavuk yeterlidir. Az yağlı pişirilmiş olmasına dikkat edin. Haşlama, buğulama, ızgara en iyisidir. Etten sıkıldığınızda yumurta, kuru baklagiller çeşniniz olsun. Salam, sosis, sucuk, hamburger ve bol kalorili, yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durun.

Öğünleriniz düzenli olsun. Gözünüz doyacak bir düzenleme yaparak sofraya oturun. Son olarak, düzenli egzersiz yapın veya yürüyün. Sonra istirahat edin.

Peki hiç mi kırmızı et yemeyeceksiniz? Ara sıra nefsinizi köreltecek ölçüde yiyebilirsiniz.

Diyet irade işidir. Alışkanlıklardan kurtulmak irade gücü ister. Aslında her insan irade sahibidir de, onu kullanma sabrını geliştirmemiş, kendi kendini eğitmemiştir. Diyetten önce iradenizi disiplin altına alın. Bu size sadece diyette değil, hayatın her alanında zorlukların üstesinden gelme ufku açacaktır.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:04
  1. diyet
  2. sağlıklı beslenme

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