Sağlığına iyi geliyor diye ıhlamur toplamaya gitti, cenazesi döndü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'dan sağlığına iyi geliyor diye Uludağ'a ıhlamur toplamaya giden 70 kişi Mahmut Kalkan, eve gece eve dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalarda yaşlı adam, 50 metrelik uçurumun dibinde ölü bulundu.
70 yaşındaki Mahmut Kalkan, Yıldırım ilçesinden dün sabah saatlerinde Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya Vadisi'ne ıhlamur toplamaya gitti.
Ancak yaşlı adam Kaplıkaya deresi yakınlarında uçurumdan yuvarlanarak yaklaşık 50 metreden aşağıya düştü. Yaşlı adamın yakınları dün gece eve dönmemesi üzerine polise kayıp müracaatında bulundu.
Bugün öğle saatlerinde bölgede dolaşan şahıslar Mahmut Kalkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine polis, Afad ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni vadiden alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.