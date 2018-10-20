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Sağlığa sinsi düşman 'Radyasyon'

Radyasyon.. Sinsi ve kibirli, yavaş yavaş öldürüyor, anlamıyorsunuz.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:10
Sağlığa sinsi düşman 'Radyasyon'

Bazı kimseler elektromanyetik alanlara daha hassastır. Boğazda kuruluk hissi, gözde problemler (ağrı ve görme bozukluğu), baş ağrısı, alerji, yüzde kızarıklık, uykusuzluk, seslere karşı hassasiyet, işitme zorluğu ve yorgunluk onlarda daha bariz ortaya çıkmaktadır.

Radyasyon.. Sinsi ve kibirli, yavaş yavaş öldürüyor, anlamıyorsunuz. Cep telefonu, bilgisayar gibi yoğun kullanılan cihazların ve şebekelerin içine gizlenmeyi özellikle seviyor.

“Herhangi bir teknolojik ürün hayatımınızı kolaylaştırıyorsa, karşılığında büyük ihtimalle sağlığınızdan götürüyordur” denirse abartılmış olmaz.

● Kullanmadığınız elektrikli aletleri ya kapalı tutunuz ya da fişten çıkarınız. Cihazlar "stand by" konumunda kaldığı sürece elektromanyetik kirlilik yapacaktır.

● Düşük radyasyonlu bilgisayar ve tv ekranı kullanmaya özen gösteriniz..

● Ekonomik (halojen ve flüoresan) lambaları okuma lambası olarak kullanmamaya özen gösteriniz.

● Yatak odasında tv ve bilgisayar bulundurmayın.

● Elektrikli battaniyeyi yatağa girmeden kapatınız.

● Elektrikle çalışan radyolu çalar saatleri başınızdan mümkün olduğunca uzakta tutunuz, mümkünse pille çalışanlarını tercih ediniz.

● Saç kurutma makinesinin manyetik alanı yüksektir. Sürekli değil aralıklarla kısa süreli kullanınız.

● Yatak odasında başucunuzdaki duvarda komşunuzda bir tv ve bilgisayar bulunmamasını sağlamaya çalışınız. Komşunuzla bu aletlerin nereye yerleştiğine özen gösterin.

● Gerekmedikçe cep telefonları kullanmayın. Kalp üzerinde, göğüste bulundurmayın. Cep telefonu kullanımının beyin aktivitesinde etkili olduğu gösteren çalışmalar var. Sinir sistemi, baş ve beyin gelişiminin devam ediyor olması dolayısıyla, çocuklar ve gençler, yetişkinlerden daha çok risk altındadır. Cep telefonu kullanırken tercihen hoparlörden konuşunuz. Cep telefonunu - açıksa - kendinizden en uzak mesafeye bırakınız.

● Evinizdeki ve işyerinizdeki elektromanyetik alanları ölçtürünüz.

● Elektrikli tıraş makinesini mümkünse şarjlı kullanmayı tercih ediniz.

● Mikrodalga fırın çalışırken en az 1 metre uzakta durunuz. Gerekmedikçe kullanmayınız.
Fotokopi makinelerinden (yüksek manyetik alan) en az 50 cm uzakta durunuz.

● TV ekranlarından (ön ve arkasından) en az 2mt. uzakta bulununuz.

● Çamaşır / bulaşık vs. makineleri, su ısıtıcıları, kahve makineleri çalışırken mümkünse sürekli olarak onların yakınında bulunmayınız.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:10
  1. rasyasyon
  2. radyasyonun zararları

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