Sağıroğlu fil dişi kulesinden saçmalamaya devam ediyor

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, bir dönem ülkemizde uygulanan başörtüsü yasağını skandal paylaşımla savundu.

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e "Kadınlar geçmiş dönemde üniversiteye gidemiyordu, meslek sahibi olamıyordu" ifadelerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak paylaşım yaptı.

Demet Sağıroğlu, "Özlem hanım yüzümüze baka baka yalan söylüyor. 'Bize kadar kadın okuyamazdı' diyen bir kadına hemen ailemin eski kuşağından örnek vereyim. Halam T.C.'nin ilk avukatlarındandır. Teyzelerim ve annem de mühendis, avukat ve öğretmendir. Tüm kadınlarımız okumuş, okumaya devam etmektedir!" paylaşımında bulundu.

Paylaşıma yanıt veren bir kadın vatandaş, "Demet hanım Özlem hanımefendi sizin gibi başı açık olan hanımlardan bahsetmiyor. Bizim gibi başörtüsü kullanan hanımlardan bahsediyor. Bizlere okuma hakkı daha yeni verildi de!" ifadelerini kullandı.

'Okumak isteyen Arabistan'a giderdi'

Demet Sağıroğlu, “Bizlere okuma hakkı daha yeni verildi” diyen vatandaşa “Okumak isteyen insan Arabistan’a da gidip okurdu. Çok da sponsorunuz olurdu. (…) Ama anladığım kadarıyla o günler, bugünki baş örtüsü adı altındaki Arap seviciliğinin önlemini almak için önlemdi” açıklamasında bulundu.