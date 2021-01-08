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Aktüel Sağanak yağış geliyor! Lodos da etkili olacak
Aktüel

Sağanak yağış geliyor! Lodos da etkili olacak

Yayınlanan son hava durumu tahminine göre Antalya, Muğla ve Aydın ile Trakya'da sağanak yağış bekleniyor. Trakya'da yağışlarla birlikte lodos da etkili olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu bir gün geçirecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 08:40:00 -
Sağanak yağış geliyor! Lodos da etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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