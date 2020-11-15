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Aktüel Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor
Aktüel

Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoran, yatak yayı ve çamaşır makinesi tamburlarından avizeleri, çatal ve kaşıktan yapılmış insan formundaki bibloları ve nostaljik Taksim tramvayıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor - Restoran işletmecisi Gültekin Burhan: - "Geri dönüşüm kullanabilmek kadar beni mutlu eden hiçbir şey yok" - "Her materyali ilmek ilmek dokuyarak hazırladık. Objelerin hazırlığı yaklaşık 3 ay sürdü. Vidasına kadar ben yaptım"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:23:11 -
Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoran, yatak yayı ve çamaşır makinesi tamburlarından avizeleri, çatal ve kaşıktan yapılmış insan formundaki bibloları ve nostaljik Taksim tramvayıyla müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık bir yıl önce tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da restoran açmaya karar veren Gültekin Burhan, iş yerini daha çok geri dönüşüm malzemeleriyle dekore etmek istedi.

Kentteki hurdacıları gezen Burhan, temin ettiği yatak yayı ve çamaşır makinesi tamburundan avizeler ve çatal kaşıktan yaptığı biblolarla farklı tarzda bir restoran oluşturdu.

Taksim'deki tramvayın bire bir ölçü ve formunda mutfak yapan Burhan, iş yerinin dekorasyonuyla büyük ilgi görüyor.

Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buranın dekorasyonunun yüzde 95'inin kendisine ait olduğunu söyledi.

Restoranındaki objelerin kendi el emeği olduğunu belirten Burhan, "Daha çok geri dönüşüm ürünlerden faydalanmaya çalıştım. Her materyali ilmek ilmek dokuyarak hazırladık. Objelerin hazırlığı yaklaşık 3 ay sürdü. Vidasına kadar ben yaptım. Burada gördüğünüz birçok ürün benim çocuğum gibi çünkü onlarda emek, sevgi ve alın teri var." dedi.

Burhan, yatak yayından ve çamaşır makinesi tamburundan avizeler yaptığını anlatarak "Klaksondan dekor yaptık. Çatal ve kaşıktan basketbol oynayan ve gitar çalan kişileri temsil eden farklı biblolar yaptık. Her birini ilmek ilmek işledim. Geri dönüşüm kullanabilmek kadar beni mutlu eden hiçbir şey yok." diye konuştu.

- "Tramvay, Taksim'deki nostalji tramvayı ile aynı ölçülerde"

Müşterilerine nostalji yaşatmak için Taksim'deki tramvayın aynı ölçülerinde tramvay yaptığını dile getiren Burhan, "Belediyeden önce siz tramvayı getirdiniz diyen arkadaşlar oluyor. Biz nostaljiyi yaşatmak için yaptık. Tramvay, Taksim'deki nostalji tramvayı ile aynı ölçülerde. Sadece motoru ve tekerleği yok. Tramvayı bire bir ilmek ilmek hazırlamam 50 günümü aldı. Tramvayı mutfak yaptık." ifadesini kullandı.

Burhan, işletmede, yemeklerini yiyen çocuklar için hazırladıkları; içerisinde oyuncak, çikolata, hikaye ve boyama kitaplarının olduğu bir çekmece olduğunu da sözlerine ekledi.

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