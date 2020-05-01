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Aktüel

Safranbolu’da vatandaşlara maske dağıtıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 09:42:46 -
Safranbolu’da vatandaşlara maske dağıtıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.


Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından meydanlarda ve vatandaşların geçiş güzergahlarında koruyucu maske dağıtımı yapıldı.


Koruyucu maske dağıtımının salgın tehdidi bitene kadar devam edeceğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan maske dağıtımını, meydanlarda, pazar yerlerinde ve geçiş güzergahlarında vefa ekibimizle gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Devletimiz ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımız için sahip olunan tüm sağlık imkanlarını seferber ediyor. Çabaların sonucu olumlu bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Rehavete kapılmadan sıkı tedbirlerle bu salgını milletçe atlatacağız. Bizlerin tek isteği sağlıklı olmanız, evde kalmanız" diye konuştu.

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