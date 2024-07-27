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Medya Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Medya

Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-27 15:25:00 -
Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz (47) gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.

Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.

Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.

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