Safiye Soyman’ın kim olduğu günün en çok araştırılan konuların başında geldi. Safiye Soyman, liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın’dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, Fahrettin Aslan'dan teklif alarak sahnelere çıkmaya başlamıştır. Ziya Akaröz ile evlenen Safiye Soyman, bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu olmuştur. Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile hayat kurmuştur. Peki Safiye Soyman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Safiye Soyman kaç evlilik yapmıştır? Safiye Soyman şarkıları...

Safiye Soyman kimdir?

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu’da Akpınar Mahallesinde bir gecekonduda doğmuştur. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz’le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı’na genel müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Safiye Soyman, “Bu çocuklar oturup ölümlerini mi beklesinler, ben bir engelli annesi olarak isyan ediyorum. Başkanlarım lütfen, yeni belediye başkanlarımız da geliyor, her semtte böyle bir yer olsun” dedi. Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın’dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim’de sahneye çıkmış. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır. Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d.1975) ve Harun (d.1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

Safiye Soyman şarkıları

2016 – Bir Yorum Da Benden

2014 – İşte Benim Dünyam

2012 – Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun

2010 – Safiye Soyman – İlahiler

2008 – İkinci Bahar

2008 – Herkes Dinlesin

2006 – Yine Benden Dinleyin

2004 – Birde Benden Dinleyin

2002 – Hani Gittin Ya

1998 – Sevenler Gece Ağlar

1997 – Sen Gittin Mi Ben Ölürü

1995 – Söz Veriyorum

1993 – Altın Sesler 3

1992 – Bahse Girerim

1990 – Hesabım Var

1980 – Aşk Olsun Sana

PROGRAMLAR

2014 – Pişir Yedir Kazan (Jüri) 2017 – İşte Benim Stilim (Konuk Jüri)

2017- Dünya Güzellerim