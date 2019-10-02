Sadullah Ergin görüşmede poz verdi Yeni parti kuracak olan Ali Babacan ilk siyasi görüşmesini Temel Karamollaoğlu ile yaptı. Ziyarette eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’de yer aldı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer alan Sadullah Ergin, Babacan’ın Doğu Akdeniz bölgesindeki teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyordu. Ergin, memleketi Hatay’daki yeni parti çalışmalarına ara vererek Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Ali Babacan ile Ankara Balgat'ta Babacan'ın çalışma ofisindeki ziyaretine katıldı. Ergin, Ali Babacan’ın AK Parti’den istifasından bir kaç gün sonra istifa etmişti.

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