Sadık Çiftpınar sessizliğini bozdu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Yeni Malatyaspor'un stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar, TRT Spor'a konuştu.

26 yaşındaki oyuncu, "İki tane büyük camianın ilgilendiğini biliyorum. Önce kulüplerin anlaşması lazım. Başkanımız kulüp menfaatleri doğrultusunda görüşmeleri yapıyor. Ben de buradan ayrılırken Yeni Malatyaspor'a kazandırabildiğim kadar çok kazandırmak istiyorum." dedi.

"Milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum"

Sadık, "Şu an iki tane büyük camia benimle ilgileniyor. Bu gurur verici. Benim, eşimin ve ailemin aklında tabi bir takım var ama önce kulüplerin anlaşması lazım. Milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Zamanı geldiğinde inşallah milli takım şansımı değerlendireceğim." diyerek sözlerini noktaladı.