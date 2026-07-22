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Gündem Sadık Ahmet için Ayasofya'da Mevlid-i Şerif
Gündem

Sadık Ahmet için Ayasofya'da Mevlid-i Şerif

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Batı Trakya Türkleri’nin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış bir tıp doktoru olan Dr. Sadık Ahmet için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek.

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Funda Sadık Ahmet Bayır'ın merhum babası Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 31. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

24 Temmuz Cuma günü saat 16:00'daki program Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek.

Tıp doktoru Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri’nin hakları için verdiği mücadele ile tanınıyor. 

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