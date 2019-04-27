Sadık 12 dakikada kızardı Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, 12 dakikada gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, 12 dakikada gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada Sadık Çiftpınar 12 dakikada kızardı. Müsabakanın 59. dakikasında Abdülkadir Ömür’e yaptığı müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırılan Çiftpınar 71. dakikada Abdülkadir Parmak’a yaptığı dirsek hamlesi sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sadık önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.