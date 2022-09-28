Sadece 2 malzemeli yapabileceğiniz şipşak tatlı tarifi

Çayın yanında lezzetli ve pratik olan bu tatlı çay akşamlarınızın vazgeçilmezi olacak.

Çikolatalı Kadayıf Topları için malzemeler

250 gram kavrulmuş kadayıf

160 gram bitter veya sütlü çikolata (damak zevkinize göre yarı yarıya da ekleyebilirsiniz)

Yapılışı

Küçük küçük kırdığınız kadayıfları tavada pembeleşene kadar kavurup bir kenara alıyoruz. Kadayıflar soğuyunca içine benmari usülü erittiğiniz çikolatayı ekliyoruz. Çikolata ve kadayıfı iyice karıştırdıktan sonra isterseniz dondurma kabına isterseniz küçük cupcake kaplarına koyabilirsiniz. Kaplara koyduğunuz kadayıf toplarını yarım saat soğuk bir yerde beklettikten sonra yemek için hazır. İsterseniz üstüne antep fıstığı ekleyerek süsleyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.