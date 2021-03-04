Sadakataşı’ndan Yemen’e Gelir Temini Desteği

Yemen’in Marib bölgesinde bulunan mülteci kamplarında Sadakataşı Derneği yoksul ailelerin geçimlerini sağlamaları ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları için insan ve yük taşıma aracı olan Tuk Tuk ile arıcılık için gerekli ekipmanların dağıtımını gerçekleştirdi.

Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Sadakataşı Derneği ülkede bulunan kamplara düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan ‘‘Gelir Temini Projesiyle’’ destek oluyor.

Yemen’de genel durum

Yemen’de yaşanan kıtlık ve ekonomik problemler nedeniyle insanlar yeterli gıda temin edemiyor. 24 milyon insanyardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. Temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Yemen Riyali 2015’ten bu yana %70 civarında değer kaybetti.

Arıcılık projesi

Sadakataşı Derneği Marib bölgesinde yaşayan 30 mülteci aileye arıcılıkla ilgili eğitim vererek arı kovanları ve gerekli ekipmanların dağıtımını yaptı. Meşhur olan ve yurtdışına da satılan Yemen balı sayesinde mülteci aileler geçimlerini sağlayabilecekler.

TukTuk dağıtımı

Ülkenin coğrafi şartlarına uygun olarak tasarlanan, insan ve yük taşımacılığında kullanılan 20 adet motorlu Tuk Tuk aracı dernek tarafından Maribli mülteci ailelere teslim edildi. Bölgede zorlu şartlar altında yaşayan Yemenli aileler bu projeler ile geçimlerini sağlayıp aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal gelir temini projesi kapsamında gerçekleştirilen dağıtımlar sonrası yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Yemen’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak başlattığımız çalışmalar kapsamında bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırıyoruz. Yardımların sürdürülebilirliği için Marib’de başlatmış olduğumuz Gelir Temini Projeleri ihtiyaç sahiplerine gerekli ekipmanlar ve eğitimleri veriyoruz. Yemen Gelir Temini Projelerini önümüzdeki günlerde çeşitlendirerek sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin Yemen’de başlatmış olduğu Gelir Temini Projesine destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir.Tüm operatörlerden YEMEN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaraları telefon ile dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.