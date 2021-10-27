  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sadakataşı’ndan Nepal’de 570 katarakt ameliyatı
Aktüel

Sadakataşı’ndan Nepal’de 570 katarakt ameliyatı

Nepal’in Siraha bölgesinde, Sadakataşı Derneği sağlık ekibi denetiminde 570 kişinin katarakt ameliyatı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 11:13:00 -
Sadakataşı’ndan Nepal’de 570 katarakt ameliyatı

Sadakataşı Derneği sağlık çalışmaları kapsamında Nepal’de gerçekleştirdiği 9. dönem katarakt ameliyatları ile 570 kişiyi göz sağlığına kavuşturdu.

Sadakataşı ekipleri ameliyatlar öncesi bölgede gerçekleştirdiği anonslar ile katarakt hastalarının ameliyat yeri ve tarihinden haberdar olmasını sağladı. Ameliyatlar sonrasında dağıtılan güneş gözlükleri ile aşırı sıcaktan korunmaya çalışan hastaların belirli aralıklarla kontrolleri ve pansumanları yapılıyor.


570 katarakt ameliyatı

Hayırseverlerin destekleriyle dernek tarafından Nepal’de gerçekleştirilen katarakt ameliyatlarıyla birlikte görme zorluğu çeken ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 570 hastanın gözleri katarakttan kurtarıldı.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.

İdlib’de katarakt ameliyatları yapılacak

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘’Asya ve Afrika’nın birçok bölgesinde insanlar beslenme, yaş, hijyen gibi sebeplerden dolayı katarakt hastalığına yakalanıyor. Bizde bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için Nepal’de gerçekleştirdiğimiz 9. dönem katarakt ameliyatlarıyla buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olduk. Önümüzde ki günlerde İdlib’de katarakt ameliyatları gerçekleştirerek mülteci kardeşlerimize destek olacağız’’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizler manşetten duyurdu: Erdoğan geri adım attırdı
Gündem

İngilizler manşetten duyurdu: Erdoğan geri adım attırdı

George Soros'un Türkiye temsilcisi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyerek Türkiye'ye emir vermeye kalkan 10 büyükelçi, Başk..
Tezkerenin Meclis'ten geçmesinin ardından Barzani'den ilk tepki!
Dünya

Tezkerenin Meclis'ten geçmesinin ardından Barzani'den ilk tepki!

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını haklı buldu. Barzani, PKK rahat durmadığı için Türk askerinin Kuzey I..
Vaka sayıları açıklandı! Bakan Koca'dan o gruptakilere kritik uyarı
Sağlık

Vaka sayıları açıklandı! Bakan Koca'dan o gruptakilere kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Ekim koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay