Sadakataşı’ndan İdlib’e kış yardımı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşama tutunmanın zorlaştığı İdlib’de, Sadakataşı Derneği yardım çalışmalarına devam ediyor. Bölgede bulunan dernekyardım ekibi ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet, çocuk paketi ve gıda yardımları ulaştırdı.

Ülkelerinde yaşanan çatışmalar sebebiyle güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına göç eden İdlibli mülteciler baştagıda, barınma ve sağlık alanlarında sorunlar yaşıyor.Bu durumun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sadakataşı, hayırseverlerin destekleriyle yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kış yardımları

Geçtiğimiz günlerde Zerdana bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlardan etkilenen Rahme çadır kentinde yaşayan ailelere300 adet battaniye, 280 adet yastık, 200 çocuğa ise bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi.Sadakataşı, kış yardımlarının devamında önümüzdeki günlerde bölgeye kışlık kıyafet, bot, battaniye, soba ve yakacak ulaştırmayı sürdürecek.

Çocuk paketi ve süt dağıtımı

Bölgede bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi kamplarda yaşayan 100 aileyeikişer paket çocuk bezi ile bebek bisküvisi, ıslak mendil ve şampuandan oluşan çocuk paketi dağıttı. Ayrıca bir ton süt mülteci ailelere ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Sınırımıza göç mülteci aileler soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalmış durumdalar. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak için bölgede bulunan yardım ekibimiz çocuk kolisi, süt, battaniye, yastık ve kışlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirdi. Yardımların İdlib’e ulaşmasına katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu İdlib yardımları destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilinir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.